«Урал» поддержал Федуна, у которого обнаружили коронавирус

«Урал» в Twitter поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, который был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции.

В данный момент Федун находится на лечении в больнице, заболевание проходит в легкой форме. Госпитализация Федуна вызвана, в первую очередь, желанием не инфицировать родных.

Сегодня стало известно о том, что у главы совета директоров «Спартака» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция, — говорится в заявлении. — Вся футбольная семья желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления, и «Урал» присоединяется к пожеланиям! Леонид Арнольдович, здоровья!