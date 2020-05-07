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«Урал» поддержал Федуна, у которого обнаружили коронавирус

14:01
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«Урал» в Twitter поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, который был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции.

В данный момент Федун находится на лечении в больнице, заболевание проходит в легкой форме. Госпитализация Федуна вызвана, в первую очередь, желанием не инфицировать родных.

Сегодня стало известно о том, что у главы совета директоров «Спартака» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция, — говорится в заявлении. — Вся футбольная семья желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления, и «Урал» присоединяется к пожеланиям! Леонид Арнольдович, здоровья!

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