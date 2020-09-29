РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» победил «Строгино» и временно возглавил турнир молодежек

13:27

«Урал» обыграл «Строгино» в четвертом туре первенства молодежных команд — 2:1. Екатеринбуржцы временно возглавили таблицу с 9 очками.

Первенство России

Молодежные команды

4-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Строгино» (Москва) — 2:1 (0:1)

Голы: Сухов, 30 (0:1). Герасимов, 51 (1:1). Новиков, 54 (2:1).

Судья: Филимонов (Калининград).

29 сентября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир