«Урал» победил «Строгино» и временно возглавил турнир молодежек
13:27
«Урал» обыграл «Строгино» в четвертом туре первенства молодежных команд — 2:1. Екатеринбуржцы временно возглавили таблицу с 9 очками.
Первенство России
Молодежные команды
4-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Строгино» (Москва) — 2:1 (0:1)
Голы: Сухов, 30 (0:1). Герасимов, 51 (1:1). Новиков, 54 (2:1).
Судья: Филимонов (Калининград).
29 сентября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/