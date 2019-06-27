"Урал" объявил о переходе Панюкова

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков продолжит карьеру в "Урале".

24-летний форвард, который выступал в прошлом сезоне в Екатеринбурге на правах аренды, заключил с "Уралом" полноценный контракт. По условиям соглашения "Зенит" сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По информации "СЭ", переход Панюкова обойдется "Уралу" в 300 тысяч евро.

В сезоне 2018/19 Андрей Панюков провел 26 матчей и забил 7 голов.

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