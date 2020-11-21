«Урал» не смог обыграть «Академию имени Коноплева» в матче молодежного первенства
«Урал» сыграл вничью с «Академией имени Коноплева» в матче 10-го тура молодежного первенства — 0:0.
«Урал» занимает 7-е место в своей группе первенства с 10 очками, «Академия имени Коноплева» идет на последнем, 10-м месте с 2 очками.
Молодежные команды
10-й тур
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:0
Судья: Целовальников (Астрахань).
21 ноября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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