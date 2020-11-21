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«Урал» не смог обыграть «Академию имени Коноплева» в матче молодежного первенства

12:11
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«Урал» сыграл вничью с «Академией имени Коноплева» в матче 10-го тура молодежного первенства — 0:0.

«Урал» занимает 7-е место в своей группе первенства с 10 очками, «Академия имени Коноплева» идет на последнем, 10-м месте с 2 очками.

Молодежные команды

10-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 0:0

Судья: Целовальников (Астрахань).

21 ноября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

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