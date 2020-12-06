«Урал» нашел положительные стороны после разгрома от «Зенита»

«Урал» в своем официальном твиттере прокомментировал разгромное поражение в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:5).

«Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в Премьер-лиге в нынешнем сезоне нам против «Зенита» играть не придется», — говорится в соцсети клуба.

После 17 туров чемпионата России «Урал» занимает 11 место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на 1 позиции.

В следующем туре команда сыграет с ЦСКА. Матч состоится 13 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.