«Урал» находится на восьмой позиции в рейтинге самых высоких команд мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футбольных клубов по наибольшему среднему росту игроков, в котором «Урал» занял восьмое место.

По данным сайта организации, средний рост футболистов «Урала» составил 186,3 см. Возглавил рейтинг «Кечкемет» из Венгрии (187,13 см). Клубы бундеслиги «Хоффенхайм» (186,92) и «Шальке» (186,83) заняли второе и третье места соответственно.У японских команд «Саган Тосу» (174,18) «Альбирекс Ниигата» (175,01) и «Йокогама» (175,38) зафиксирован наименьший средний рост игроков.

CIES учитывал данные футболистов, выходивших на поле в этом и предыдущем сезонах.