Гарре сравнил Осинькина с Гвардиолой

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» сравнил тренера самарцев Игоря Осинькина с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на сто процентов все понимали», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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