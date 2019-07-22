"Урал" анонсировал переход игрока. Пользователи угадали Кухарчика

"Урал" анонсировал переход в команду полузащитника и попросил пользователей соцсетей угадать, кто этот игрок. Речь идет о хавбеке "Легии" Михале Кухарчике.

28-летний игрок сборной Польши уже объявил о своем переходе в российский клуб черз Instagram.

- Сегодня я официально стал игроком "Урала". Новый опят, новый вызов. 18 номер все еще со мной, - написал Кухарчик.

В минувшем сезоне Кухарчик провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. За "Легию" игрок выступает практически 10 лет. За это время он пять раз выигрывал чемпионат Польши, выступал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.