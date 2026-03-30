Точилин — об «Оренбурге»: «Легкой прогулки динамовцам ждать не стоит»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— «Оренбург» с приходом нового тренера встрепенулся и сейчас вовсю борется за сохранение места в РПЛ, так что легкой прогулки динамовцам ждать не стоит. Плюс совсем недавно они взяли и обыграли «Зенит», хотя все заранее по традиции записывали три очка старшему брату в газовом дерби.

Динамовцы же совладать с «Зенитом» не сумели, так что нужно восстанавливать победную поступь. Ведь дальше важнейший кубковый матч с «Краснодаром», и к нему надо подойти в соответствующем настроении. Интересно посмотреть, будет ли Гусев беречь кого-то из лидеров. В общем, интриг у предстоящей встречи достаточно — ждем хороший матч, — сказал Точилин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет 4 апреля в 17.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена».