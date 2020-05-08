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Умяров оказал безвозмездную помощь больнице в Тверской области

09:35
Наиль Умяров. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наиль Умяров. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Жительница поселка Фирово Тверской области Ирина Румянцева обратилась за помощью к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову, и уже на следующий день получила положительный ответ на свое обращение, сообщает «Тверьград».

Уже на следующий день Умяров связался с администрацией Фировской центральной районной больницы, узнал потребности медицинского учреждения и выделил денежные средства на приобретение необходимых приборов и средств индивидуальной защиты медиков.

— Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчет о наших приобретениях, — рассказали в администрации Фировской больницы.

За счет средств Наиля Умярова были приобретены 20 многоразовых защитных комбинезона, 2000 пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. 6 мая они уже поступили в больницу.

Дополнительная информация:

https://tverigrad.ru/publication/poluzashhitnik-moskovskogo-spartaka-okazal-bezvozmezdnuju-pomoshh-bolnice-v-tverskoj-oblasti

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