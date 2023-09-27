Умер первый президент футбольного ЦСКА Мурашко

В среду в возрасте 87 лет умер первый президент ЦСКА Виктор Мурашко, информирует клубная пресс-служба.

При нем в 1991 году армейцы стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.

Прощание с Мурашко пройдет 29 сентября в 12:00 в Соборе Всемилостивого Спаса Скорбя (ул. Новослободская, 58).