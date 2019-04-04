Умер бывший главврач московского "Динамо"

Ушел из жизни бывший врач московского "Динамо" Дмитрий Бабиченко, сообщает официальный сайт клуба. Заслуженный врач РФ проработал в "Динамо" на разных должностях в медицинском департаменте более 10 лет. В том числе он занимал пост главврача.

Не стало Дмитрия Бабиченко…



В среду ушёл из жизни Дмитрий Иванович Бабиченко – заслуженный врач Российской Федерации, который проработал в футбольном клубе "Динамо" Москва на различных должностях в медицинском департаменте, включая должность главного врача команды, более 10 лет pic.twitter.com/u5XDcUlj66 – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 апреля 2019 г.