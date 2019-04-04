13:30 | Футбол — РПЛ

Умер бывший главврач московского "Динамо"

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Ушел из жизни бывший врач московского "Динамо" Дмитрий Бабиченко, сообщает официальный сайт клуба. Заслуженный врач РФ проработал в "Динамо" на разных должностях в медицинском департаменте более 10 лет. В том числе он занимал пост главврача.

 

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