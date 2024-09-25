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Угальде: «Уверен, что Виллиан Жозе может принести «Спартаку» большую пользу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением о перспективах своего одноклубника Виллиана Жозе.

«Почему Жозе все еще не заиграл в «Спартаке»? У него были проблемы с физической подготовкой, со здоровьем, но это временно. Я надеюсь, что он будет играть, забивать голы и получать от этого удовольствие. Я уверен, что он может принести «Спартаку» большую пользу в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Угальде.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» в июле 2024 года на правах свободного агента. 32-летний бразилец принял участие в 6 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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