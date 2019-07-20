"Уфа" забила второй гол в матче с "Краснодаром". Видео

Защитник "Уфы" Джемал Табидзе забил гол после углового удара на 40-й минуте матча второго тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0).
Счет в матче открыл другой защитник уфимцев Кэтэлин Карп на 29 минуте встречи.
📹 Джемал Табидзе забивает второй гол своей команды в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
📺 #УфаКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
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