"Уфа" забила второй гол в матче с "Краснодаром". Видео

Защитник "Уфы" Джемал Табидзе забил гол после углового удара на 40-й минуте матча второго тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0).

Счет в матче открыл другой защитник уфимцев Кэтэлин Карп на 29 минуте встречи.

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