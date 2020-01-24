«Уфа» подписала контракт с нападающим юношеской сборной России

19-летний нападающий Гамид Агаларов пополнил состав «Уфы», информирует сайт клуба. Контракт с игроком рассчитан на 3 года.

Агаларов — воспитанник «Анжи». За основной состав команды из Дагестана он дебютировал в июле 2018 года в матче 1-го тура премьер-лиги с «Уралом», всего в РПЛ игрок провел 7 матчей. В сезоне-2018/19 Агаларов сыграл 2 матча в Юношеской Лиги УЕФА, в которых забил 1 гол.

В текущем сезоне за «Анжи» в рамках ПФЛ зоны «Юг» форвард провел 15 матчей, записал на свой счет 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Кроме того, Агаларов выступает за юношескую сборную России, за которую провел 21 матч и отличился 9 голами.