"Уфа" определится с новым тренером в течение двух недель

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов пока не готов сказать, кто сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды. Сегодня Гончаренко покинул пост главного тренера уфимской команды.

– Кто сменит Гончаренко?

– Мы определимся в течение двух недель. Думаю, где-то до 25 - 26 декабря вопрос решим.

– Главный тренер "БАТЭ" Александр Ермакович входит в число кандидатов?

– Я бы не хотел называть всех претендентов. Ведем переговоры с определенным кругом лиц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Шамиль Газизов: "У Гончаренко все получится на новом месте работы"

Гончаренко покинул пост главного тренера "Уфы"