Стали известны составы «Уфы» и «Локомотива» на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Нападающий железнодорожников Федор Смолов остался на скамейке запасных, несмотря на то, что забил по одному мячу в двух последних матчах команды.

Встреча «Уфа» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 17.00 (мск).

«Уфа»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Дзантиев, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Жамалетдинов, Андрич.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Мурило, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.