«Уфа» — «Локомотив»: Смолов остался на скамейке запасных
16:03
Стали известны составы «Уфы» и «Локомотива» на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Нападающий железнодорожников Федор Смолов остался на скамейке запасных, несмотря на то, что забил по одному мячу в двух последних матчах команды.
Встреча «Уфа» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 17.00 (мск).
«Уфа»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Дзантиев, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Жамалетдинов, Андрич.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Мурило, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.
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