«Уфа» готова распечатать портреты фанатов, чтобы заполнить стадион после возобновления сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что положительно относится к возвращению реальных зрителей на стадион после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса. Также клуб готов распечатать портреты болельщиков, чтобы разместить на трибунах.

— Если матчи будут проходить с серьезными ограничениями по количеству зрителей, то мы решили: у нас «зрители» все равно будут, — цитируют «Известия» Газизова. — Все поклонники нашей команды могут прислать свои фотографии на специальную почту вместе со ссылками на свои социальные сети, мы должны понимать, что это реальные люди. Эти фото мы разместим на баннере и развернем его на трибунах, чтобы был эффект присутствия болельщиков. Это лишь первый этап. Также мы планируем попробовать использовать шумовые эффекты во время матчей. А к возвращению реальных зрителей я, естественно, отношусь положительно. Футбол для болельщиков, но главное — это безопасность и здоровье людей. Мы со своей стороны готовы соблюсти все меры предосторожности.