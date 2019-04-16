"Удар в голову? В плечо!" – "Вся страна видела другое". Жесткая перепалка прокурора и адвокатов на суде по Кокорину и Мамаеву

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.

– Я вижу, что Пак жестко закрыл компьютер, приготовившись к бою. Это уже говорит… Вот что он говорит все это время?

– Не могли бы вести себя тише. (Лай собаки). Даже собака уже звереет!

– Оба! По голове – стулом.

– Ни по какой не по голове, а по руке!

– По чему?!

– По плечу! По плечу!

– Да вся страна видела, какое тут плечо?

– Вы за страну-то не отвечайте. Вы за себя как-нибудь. Страна уже совсем другое говорит. Страна говорит, почему они так долго под стражей находятся. Что вы здесь об этом не говорите?

Судья: – Так говорить вы будете вне зала настоящего судебного заседания. Давайте мы договоримся?

Адвокат: – Ваша честь, ну нельзя же так комментировать. "Вся страна видела…". Ну что это такое?

Судья: – Сейчас закончится судебное заседание, вы выйдите и прокомментируете это. Но не здесь и не сейчас.

Адвокат: – Знаете, уважаемый суд, стыдно слышать такого гособвинителя. Стыдно.

Судья: – Ваше несогласие с предъявленным обвинением не предполагает взаимных оскорблений.

Адвокат: – Да не несогласие! Я никого не оскорбляла. Мы все-таки профессионалы и видим, что по плечу удар пришелся. Вот и все. Этого никто не отрицает. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!