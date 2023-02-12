У защитника «Спартака» Никиты Чернова родилась дочь

Защитник «Спартака» Никита Чернов и его супруга Алина стали родителями.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, у пары родилась дочь Оливия.

27-летний Чернов играет за «Спартак» с февраля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 19 матче за команду во всех турнирах и один гол.