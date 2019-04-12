"У*** вы, а не футболисты". Сотрудник кафе назвал суду слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева

Конфликт компании Кокорина и Мамаева с чиновником Паком в кафе утром 8 октября 2018 года. Фото REUTERS

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании". Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– На вас оказывали давление при даче показаний?

– Было психологическое давление. С утра на ногах, жена в этот день родила. Весь день не ел, потом 5 часов допроса.

– Не вы же рожали!

– Агрессию не вызывали ребята? – вопрос адвоката Ромашова.

– Точно не вызывало. Я в "Кофемании" видел более вызывающее отношение.

– Некоторые свидетели говорят, что такое милое заведение и там такое не бывает.

– Пятница вечер, суббота вечер – пожалуйста, приходите.

– А в будний день?

– И такое бывает.

– Другие свидетели говорят, что "Кофемания" – приличное место. Такого не бывает...

– В пятницу вечером, в субботу, в воскресенье приходите.

– Нет, спасибо, – реакция адвокатов и мамы Кокориных.

– Какое оскорбление от Пака вы слышали?

– У***ы (свидетель произнес матерное слово полностью) вы, а не футболисты.

Также свидетель сказал, что в "Кофемании" бывают и конфликты на расовой почве. (Александр Рогулев)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!