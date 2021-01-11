У полузащитника «Локомотива» Рыбуса родился сын

«Локомотив» в Instagram сообщил о рождении сына у полузащитника команды Мацея Рыбуса. Мальчика назвали Адрианом.

«Мы поздравляем Мацея и Лану! Желаем здоровья маме и малышу, семейного счастья и благополучия», — сообщается в соцсети.

31-летний поляк женат на осетинке Лане Байматовой. Пара находится в браке с 2018 года. В октябре 2018 года у них появился первый ребенок.

В декабре 2020 года футболист продлил контракт с «Локомотивом» до лета 2022 года.