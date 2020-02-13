У Мануэля Фернандеша родилась дочь
11:38
У полузащитника «Краснодара» Мануэля Фернандеша родилась дочь, сообщается в официальном Twitter «горожан».
— Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! — отмечено в социальной сети клуба. — Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей. А малышке расти здоровой и радовать родителей!
В 9 матчах текущего сезона португалец забил 2 гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
В семье Мануэла Фернандеша прибавление! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 13, 2020
Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! ?
Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей ? А малышке расти здоровой и радовать родителей! ?#BullsFamily pic.twitter.com/YUZgoj7nHU
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