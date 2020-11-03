Бывший полузащитник ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА Элвер Рахимич в интервью «Известиям» прокомментировал промежуточное лидерство ЦСКА в РПЛ.

— Что вы думаете об игре ЦСКА в этом сезоне? Подопечные Виктора Гончаренко готовы полноценно включиться в чемпионскую гонку?

— Если смотреть по игре, то промежуточное первое место ЦСКА — абсолютно заслуженное. Армейцы показывают очень интересный футбол, делают акцент на атаку, создают много голевых моментов, часто бьют по воротам. Я не знаю, конечно, сколько это продлится и как все закончится. Но надеюсь, что ЦСКА останется на первом месте до конца чемпионата.

— За счет чего стал возможен такой прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

— Команда стала опытнее, сыграннее. Плюс очень хорошо усилились. Все это вместе и дает результат. Скамейка стала объемней, на ней находятся те футболисты, которые могут усилить игру в нужный момент и дать результат. Есть возможность варьировать состав, поэтому ЦСКА сегодня и претендует на чемпионство.

— Сегодня объявлен список футболистов, вызванных в первую сборную России. В нем много молодых игроков «Динамо» и ЦСКА. Что скажете?

— У ЦСКА молодежь прогрессирует очень хорошо. Кучаев, Дивеев, Обляков играют в основе, постоянно доказывают свой высокий уровень. Поздравляю их, они молодцы и заслуживают вызов в сборную России.