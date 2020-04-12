У Акинфеева украли свитер ван дер Сара после эпичного матча с «МЮ»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли свитер Эдвина ван дер Сара после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Игра 2009 года завершилась со счетом 3:3, голкиперы обменялись свитерами, но у Акинфеева его вытащили в аэропорту.

— В 2009 году мы играли в Манчестере, еще против великого ван дер Сара, сыграли 3:3, — сказал Акинфеев в онлайн-интервью клубной-пресс-службе. — Единственный, с кем я попросил поменяться майками, — ван дер Саром. Я ее заполучил, но в аэропорту Манчестера у меня из сумки ее вытащили, когда я сумку сдал в багаж. Майка ван дер Сара осталась в Манчестере. У ребят тоже пропали куртки и костюмы. В аэропорту грузчики или кто там, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для игроков.