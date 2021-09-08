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Турецкий «Гиресунспор» арендовал Шапи у «Краснодара»

13:34
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото ФК «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» объявил о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в «Гиресунспор» на правах аренды.

21-летний россиянин проведет в турецком клубе сезон-2021/22. Согласно информации на официальном сайте «Гиресунспора», сделка включает в себя опцию выкупа.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 4 матчах «быков» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

«Гиресунспор» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, на счету команды 0 очков и 0 забитых мячей в 3 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=140149

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Иван Торопцев все материалы автора

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