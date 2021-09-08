Турецкий «Гиресунспор» арендовал Шапи у «Краснодара»

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в «Гиресунспор» на правах аренды.

21-летний россиянин проведет в турецком клубе сезон-2021/22. Согласно информации на официальном сайте «Гиресунспора», сделка включает в себя опцию выкупа.

Магомед-Шапи Сулейманов проведёт оставшуюся часть сезона в турецком «Гиресунспоре».



Клубы достигли соглашения об аренде полузащитника на срок до 30 июня 2022 года.https://t.co/L4zvmOEYgN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 8, 2021

Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 4 матчах «быков» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

«Гиресунспор» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, на счету команды 0 очков и 0 забитых мячей в 3 матчах.