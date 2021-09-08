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Болельщики «Рубина» признали гол Самошникова «Спартаку» лучшим в июле-августе

13:27
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Болельщики «Рубина» выбрали гол Ильи Самошникова в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) лучшим в июле-августе.

Мяч Самошникова принес казанцам победу над красно-белыми в первом официальном матче сезона-2021/22.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 6 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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