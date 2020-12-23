Тугарев признан лучшим игроком «Ростова» по версии болельщиков

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев признан лучшим игроком команды в декабре по версии болельщиков.

Помимо Тугарева в пятерку лучших футболистов месяца вошли Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Матиас Норманн. Голосование проводилось на официальном сайте «Ростова».

В декабре Тугарев провел 3 матча за «Ростов», на его счету 1 гол (в ворота «Ахмата»).