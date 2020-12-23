Тугарев признан лучшим игроком «Ростова» по версии болельщиков
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев признан лучшим игроком команды в декабре по версии болельщиков.
Помимо Тугарева в пятерку лучших футболистов месяца вошли Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Матиас Норманн. Голосование проводилось на официальном сайте «Ростова».
В декабре Тугарев провел 3 матча за «Ростов», на его счету 1 гол (в ворота «Ахмата»).
Роман Тугарев «Ростсельмаш — лучший игрок декабря» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 23, 2020
Свой выбор сделали болельщики «Ростова». Полузащитник получил среднюю оценку — 4,4.
Также в топ-5 вошли: Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Матиас Норманн.
Поздравляем Романа с ещё одной наградой! ? pic.twitter.com/h6qZwkmw8x
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