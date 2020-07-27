Тройка лучших по мнению «Краснодара»: Вандерсон, Миранчук, Азмун

Игроки «Краснодара» назвали лучшим игроком российской премьер-лиги сезона 2019/2020 нападающего Вандерсона Масиэла.

На втором месте, по мнению футболистов «быков», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. На третьем — форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»