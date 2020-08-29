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«Три очка? Пора к этому привыкать». Газизов о победе «Спартака»

20:41
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу в 6-м туре Тинькофф РПЛ над «Арсеналом» (2:1). Красно-белые с 14 очками вышли на первое место.

— Три очка? Пора к этому привыкать. Приятно, что команда играет и показывает характер. Ребята — молодцы, Доменико — молодец. Игра показывает, что все делается правильно. Команда с духом, с силой, с желанием. Большое спасибо болельщикам, все это для них. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Арсенал Т

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