«Три очка? Пора к этому привыкать». Газизов о победе «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу в 6-м туре Тинькофф РПЛ над «Арсеналом» (2:1). Красно-белые с 14 очками вышли на первое место.

— Три очка? Пора к этому привыкать. Приятно, что команда играет и показывает характер. Ребята — молодцы, Доменико — молодец. Игра показывает, что все делается правильно. Команда с духом, с силой, с желанием. Большое спасибо болельщикам, все это для них. (Севастиан Терлецкий)