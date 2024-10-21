Непомнящий: «Батраков универсальнее Дзагоева»
Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Химкам» в 12-м туре РПЛ (0:2).
— Главная причина сенсационного поражения «Локомотива» от «Химок»?
— Включаться в игру надо с первых минут. «Локо» начал матч на скоростях, удобных для «Химок». Не могу сказать, что команда Артиги на протяжении всей встречи переигрывала подопечных Галактионова. Этого я не увидел. Но хозяевам было несложно подстроиться под этот темп. В итоге они подловили «Локо» на двух ошибках.
Катастрофы никакой не произошло. Хороший урок для железнодорожников. Просто против «Химок» надо играть так же, как и против «Зенита». Вальяжности вам здесь никто не простит. Одна ошибка — гол, а дальше уже нервы. Отсюда и вторая погрешность. Неуправляемый процесс.
— Но от опытного Баринова вы такого «обреза» никак не ожидали?
— Да я бы не заострял внимание на этом. Со всеми такое случается. Что поделать? «Локо» все равно пока в гонке. И меня радует то, что вверху таблицы сейчас три команды, которые возглавляют российские специалисты. Я стою на том, что в нынешних условиях, когда мы находимся в изоляции, нам надо давать шанс своим кадрам. Да, сербы — наши братья, но нельзя забывать и про своих специалистов.
— Это камень в огород Станковича?
— Да я сейчас не только о нем. Просто не понимаю, по каким критериям некоторые работодатели подбирают себе тренеров.
— К Батракову есть вопросы по игре с «Химками»?
— Нет. Он особо не выпадал. Трудился, играл без явных ошибок. У меня нет статистических данных, но этот парень — игровик. Я немного изучил его биографию. Он по детям играл во всех командах на год-два старше, чем он сам. Это уже об очень многом говорит. Если парень играет в команде на год старше его, то он способный. А если на два, то мы можем говорить уже о таланте.
— Кого он вам напоминает из ярких игроков прошлого?
— Ой, так сразу и не скажешь. Дзагоева? Я же помню дебют Алана! Парень принимал решения на два хода вперед. Заранее знал, как будет развиваться атака. Но мне кажется, что Батраков даже универсальнее, у него пошире диапазон.
После 12 туров «Локомотив» с 27 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 11 баллами идут на 13-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2