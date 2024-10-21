Непомнящий: «Батраков универсальнее Дзагоева»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Химкам» в 12-м туре РПЛ (0:2).

— Главная причина сенсационного поражения «Локомотива» от «Химок»?

— Включаться в игру надо с первых минут. «Локо» начал матч на скоростях, удобных для «Химок». Не могу сказать, что команда Артиги на протяжении всей встречи переигрывала подопечных Галактионова. Этого я не увидел. Но хозяевам было несложно подстроиться под этот темп. В итоге они подловили «Локо» на двух ошибках.

Катастрофы никакой не произошло. Хороший урок для железнодорожников. Просто против «Химок» надо играть так же, как и против «Зенита». Вальяжности вам здесь никто не простит. Одна ошибка — гол, а дальше уже нервы. Отсюда и вторая погрешность. Неуправляемый процесс.

— Но от опытного Баринова вы такого «обреза» никак не ожидали?

— Да я бы не заострял внимание на этом. Со всеми такое случается. Что поделать? «Локо» все равно пока в гонке. И меня радует то, что вверху таблицы сейчас три команды, которые возглавляют российские специалисты. Я стою на том, что в нынешних условиях, когда мы находимся в изоляции, нам надо давать шанс своим кадрам. Да, сербы — наши братья, но нельзя забывать и про своих специалистов.

— Это камень в огород Станковича?

— Да я сейчас не только о нем. Просто не понимаю, по каким критериям некоторые работодатели подбирают себе тренеров.

— К Батракову есть вопросы по игре с «Химками»?

— Нет. Он особо не выпадал. Трудился, играл без явных ошибок. У меня нет статистических данных, но этот парень — игровик. Я немного изучил его биографию. Он по детям играл во всех командах на год-два старше, чем он сам. Это уже об очень многом говорит. Если парень играет в команде на год старше его, то он способный. А если на два, то мы можем говорить уже о таланте.

— Кого он вам напоминает из ярких игроков прошлого?

— Ой, так сразу и не скажешь. Дзагоева? Я же помню дебют Алана! Парень принимал решения на два хода вперед. Заранее знал, как будет развиваться атака. Но мне кажется, что Батраков даже универсальнее, у него пошире диапазон.

После 12 туров «Локомотив» с 27 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 11 баллами идут на 13-й позиции.