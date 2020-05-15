Тренер молодежки «Ростова»: «Надеюсь, что наши воспитанники будут лучше, чем я»

Тренер молодежки «Ростова» и воспитанник клуба Антон Рогочий вспомнил о первых матчах за ростовскую команду.

— Как тренерский штаб проводит время в самоизоляции?

— Время, которое появилось, мы используем с пользой. Практики, к сожалению, нет, поэтому изучаем теорию, — цитирует Рогичия официальный сайт «Ростова» со ссылкой на телеканал «Дон 24». — У нас, как у тренеров, много семинаров, слушаем, читаем книги, в основном специальную литературу. Во время учебы в Академии тренерского мастерства, нам рекомендовали специальную литературу. Когда идет игровой сезон, времени не всегда хватает, а сейчас как раз появилось.

— Как сейчас проходят тренировки молодежки?

— Используем современные возможности и проводим тренировки онлайн, выходной только один — воскресенье. А так ежедневно тренировки по полтора часа. Мы довольны той работой, которую проводим.

— У клуба в минувшее воскресенье был юбилей. Вспомните, как вы попали в основу?

— Я воспитанник клуба и коренной ростовчанин. В начале 1999 года, когда мне только исполнилось 17 лет, позвонил тренер дубля и сказал, что вечером меня ждут на тренировке основного состава. Я волновался сильно, но приняли хорошо и мандраж прошел. Я использовал свой шанс и потихоньку, с определенными ошибками, наступая на грабли, смог стать игроком основы.

— Сейчас вы тренер молодежки. Кто-то из подопечных напоминает вас?

— Не хотелось бы кого-то выделять, но отмечу другое. Сейчас наши воспитанники получают гораздо больше информации. В мое время не было доступа к видеоматериалам, возможностей просмотра методических пособий. Тогда все действие происходило на поле или за макетом, а сейчас мы делаем нарезки, показываем, рисуем линии, технических возможностей больше и мелочей, которые разжевываются, тоже. Надеюсь, что наши воспитанники будут лучше, чем я.

— Что думаете о возобновлении сезона?

— Решения пока нет, но держим себя в тонусе. В любой момент готовы собраться и возобновить тренировки, соблюдая все необходимые нормы.