Тренер "Эмполи" надеется, что ФИФА позволит завершить сделку по покупке Мевли у "Зенита"

Главный тренер "Эмполи" Джузеппе Якини надеется, что ФИФА позволит завершить трансфер Михи Мевли из "Зенита". По его словам, сделка была согласована, но не зарегистрирована до закрытия трансферного окна в Европе.

– Мы должны были пожертвовать Зайцем, продать его, чтобы профинансировать другие сделки, – цитирует Sky Italia Якини. – Среди них была покупка Мевли. Но электронный трансфер не был зарегистрирован вовремя. Я не знаю, сможем ли мы поменять это решение. Клуб работает над этим. ФИФА говорит, что он зарегистрирован, но факс был получен на две минуты позднее. Мы сделали все, что должны были сделать.