«Динамо» Махачкала — «Балтика»: Хиль вывел гостей вперед

«Балтика» открыла счет в матче против махачкалинского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 14-й минуте отличился Брайан Хиль.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для Хиля 13-м в чемпионате России-2025/26. Форвард поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров турнира, опередив Алексея Батракова (12). Теперь Хиль уступает лишь Джону Кордобе из «Краснодара», у которого 14 голов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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