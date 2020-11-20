Трахтенберга выписали из больницы после коронавируса

Консультант департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал «СЭ», что его выписали из больницы. Ранее у него диагностировали коронавирус.

Леонид Трахтенберг.

«Сегодня днем выписали из клиники и я уже дома, — сказал Трахтенберг». — Как здорово, что это произошло накануне завтрашнего, без преувеличения, исторического дерби: «Спартак» — «Динамо». И красно-белых, и бело-голубых тренировал в разные лета великий Бесков. Мы были знакомы с 60-х, но сблизились в критический для «Спартака» период, когда ему предстояло выдержать серьезную конкуренцию — а достойных претендентов было предостаточно — в споре за возвращение в высшую лигу. С той поры нередко сопровождал спартаковцев в выездных матчах. Причем, иной раз, по приглашению самого Константина Ивановича, с которым, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, мы подружились на долгие, долгие времена. Теперь нетрудно представить, с каким нетерпением и волнением ожидаю субботнего матча. И пусть следить за игрой не посчастливиться из ложи прессы «Открытие арены», безмерно рад победить к этому дню коронавирус и вернуться домой к экрану телевизора. А душой, как в старые добрые бесковские времена, мысленно, всей душой буду там, на поле вместе с моей любимой с детства командой. Ведь «Спартак» — моя первая и последняя любовь. Любовь с первого взгляда!»

Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года он подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.