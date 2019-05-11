Трабукки считает, что Каррера слишком много слушал Рианчо

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что это он познакомил бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с помощником, а затем и и.о. тренера Раулем Рианчо. Он также считает ошибкой тот факт, что Каррера стал много слушать Рианчо.

– Карреру с Рианчо познакомил я, – сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч премьер". – После ужина в Марбелье в феврале прошлого он понравился Массимо, и они стали общаться. Когда в конце сезона клуб сказал, что они недовольны работой ассистентов и рекомендуют их поменять. И Каррера узнал, что в клубе очень положительно относятся к кандидатуре Рауля, которого они знали еще со времен "Рубина", когда он работал с Бердыевым. Поэтому фигура Рианчо была одобрена.



Надо сказать, что в начале все было хорошо. Мне кажется, Каррера даже слишком стал его слушать, и по тактике. Я сказал это Массимо, что мне кажется, что это его ошибка – он начал слишком слушать Рауля, а не сам решать все, как было раньше.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны. Рианчо некоторое время был и.о. главного тренера после увольнения Карреры.

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