Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России
13:22
Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо. Появление специалиста в Москве связывают с тем, что он может возглавить один из российских клубов.
— С возвращением в Россию, мистер! — написал Трабукки. — Надеюсь, вы задержитесь на некоторое время.
Welcome back, in Russia, Mister! Hopefully you'll stay for a while this time... ? pic.twitter.com/AzLSDJ4XEA— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) September 28, 2019