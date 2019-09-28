РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

13:22
Теги:

Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо. Появление специалиста в Москве связывают с тем, что он может возглавить один из российских клубов.

— С возвращением в Россию, мистер! — написал Трабукки. — Надеюсь, вы задержитесь на некоторое время.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир