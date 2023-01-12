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Орлов о Соболеве в «Зените»: «В Петербурге цивилизованный клуб, Соболев — забияка»

Орлов заявил, что не хотел бы видеть Соболева в «Зените»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов не хотел бы видеть в «Зените» нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева.

«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка», — приводит слова Орлова Sport24.

Он также поделился мнением, что в российском футболе есть более перспективные и молодые игроки.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-12-orlov-o-soboleve-v-zenite-yaby-ne-privetstvoval-zenit-tsivilizovannyy-klub-sobolev-zabiyaka
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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