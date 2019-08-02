19:14 | Футбол — РПЛ

Томас Цорн: "Спартак" ищет атакующего полузащитника и опорника"

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Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн на пресс-конференции рассказал, какие позиции клуб намерен усилить в это трансферное окно.

– Вы сказали, что будут новички. Кто это?

– Мы ищем атакующего полузащитника и опорника. (Александр Рогулев)

Презентация новичков "Спартака". Прямая видеотрансляция //
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