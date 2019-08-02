Томас Цорн: "Спартак" ищет атакующего полузащитника и опорника"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн на пресс-конференции рассказал, какие позиции клуб намерен усилить в это трансферное окно.
– Вы сказали, что будут новички. Кто это?
– Мы ищем атакующего полузащитника и опорника. (Александр Рогулев)
Презентация новичков "Спартака". Прямая видеотрансляция //
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