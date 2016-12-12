16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Томаров рассматривается в качестве главного тренера "Уфы"

0
0
0

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что старший тренер "Уфы" Сергей Томаров рассматривается в качестве преемника ушедшего в ЦСКА Виктора Ганчаренко. Также Хамитов поблагодарил последнего за проделанную работу и вручил тренеру государственную награду республики – Благодарственное письмо.

- Хочу поблагодарить вас за хорошую работу, которую вы провели в этом году, добившись такого результата. Впервые в истории футбола республики наша команда находится на почетном восьмом месте по результатам осенне-зимнего отрезка чемпионата, - цитирует Хамитова официальный сайт "Уфы". -  Это значимый успех. Можно говорить, что мы в верхней половине турнирной таблицы.

Понимаю, что еще много работы, что мы только в начале пути. Может быть, пока открыто радоваться еще нечему. Тем не менее республика увидела, что в Башкортостане есть футбол. Мы придали значительный импульс его развитию. Сегодня секции ломятся от мальчишек и девчонок – сотни ребятишек выходят на поля, в очень раннем возрасте приходят заниматься футболом...

Конечно, мы сейчас возлагаем определенные надежды на Сергея Александровича (Томарова). Думаем, что он сможет в хорошем смысле слова перенять все то, что вы, Виктор Михайлович, давали. Мы обсуждаем, в том числе, и кандидатуру Сергея Александровича на должность главного тренера футбольного клуба. Конечно, нам хотелось бы, чтобы была преемственность и тренерская, и в результатах.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3775-rustem-khamitov-poblagodaril-viktora-goncharenko-za-uspeshnuyu-rabotu

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ