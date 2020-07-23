Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал толчок Артема Дзюбы в Артема Тимофеева в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).

После этого эпизода Тимофеев сыграл рукой в своей штрафной, и был назначен пенальти в ворота самарцев, который реализовал Дзюба.

— Да, конечно, есть небольшой контакт между игроками. Но судья оценил, что это незначительный контакт, поэтому не среагировал. Судья расценил этот толчок как незначительный и не наказал атакующего игрока. Еще раз отмечу, ВАР вмешивает только для значительных эпизодов. Если вы посмотрите образовательный материал ФИФА, то это вопрос интерпретации. Здесь толчок был оценен как незначительный, значит, никакого вмешательства ВАР, — сказал Кашшаи в программе «Правила игры»на телеканале «Матч ТВ».