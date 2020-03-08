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Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»

09:00
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» сообщил, что возглавил селекционно-аналитический отдел клуба.

— Теперь снова работаю в ФК «Сочи»...

— Кем?!

— Руководителем селекционно-аналитического отдела.

— Ну и поворот.

— Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем (Ротенбергом — президентом «Сочи» — Прим. А.К.) Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.

— Почему именно селекция?

— В первую очередь вопрос был поставлен так: «Чем бы мне хотелось заниматься?» «Сочи» — клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/

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