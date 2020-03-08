Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» сообщил, что возглавил селекционно-аналитический отдел клуба.
— Теперь снова работаю в ФК «Сочи»...
— Кем?!
— Руководителем селекционно-аналитического отдела.
— Ну и поворот.
— Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем (Ротенбергом — президентом «Сочи» — Прим. А.К.) Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.
— Почему именно селекция?
— В первую очередь вопрос был поставлен так: «Чем бы мне хотелось заниматься?» «Сочи» — клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление. (Александр Кружков)
Полностью интервью Александра Точилина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/