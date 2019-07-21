Точилин считает, что физическая готовность игроков "Сочи" стала лучше, чем в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Зенитом". Встреча пройдет в Сочи, на стадионе "Фишт", начало – в 21.30 (мск).

– "Сочи" планирует использовать проблемы, которые могут возникнуть у "Зенита". Не боимся соперника, хоть и является действующим чемпионом страны. Наличие в составе "Сочи" большого количества футболистов из клуба Санкт-Петербурга? Конечно, дополнительный фактор. Игрокам хочется что-то доказать питерскому клубу. Физическая готовность сегодня будет явно лучше, чем в игре со "Спартаком", – сказал Точилин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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