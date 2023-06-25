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Экс-футболист «Спартака» Титов: «Зенит» в РПЛ играет сам с собой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ в ближайшие годы.

«В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол. В последнем матче был симпатичен «Краснодар» и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой. Я ранее говорил, что управлять такой махиной как «Зенит», с такими бразильцами, в таком количестве — надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», — приводит Sport24 слова Титова.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Второе место занял ЦСКА. Бронзовые медали достались «Спартаку».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-25-titov-zenit-v-rpl-igrayet-sam-s-soboy-zachem-im-podpisyvat-ocherednogo-braziltsa-yesli-sostav-i-tak-klassnyy
Егор Титов
Футбол
РПЛ
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5
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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