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Титов рассказал, как появились легендарные майки «Кто мы? Мясо!»

17:25
Егор Титов.
Егор Титов.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал историю появления маек с надписью «Кто мы? Мясо». Появились они в 2001 году перед игрой красно-белых с «Зенитом», причем произошло это при участии Дмитрия Парфенова.

«Всё на белом! За день до игры с «Зенитом» на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Парфешей, сегодня Дмитрий Владимирович, испортив три майки, получилось то,что ушло в массы! — написал Титов в Instagram, добавив поздравление «Спартака» с 98-летием. — Всех «мясничков» с праздником! Берегите семьи!!!»

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