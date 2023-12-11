Лепсая: «Медина — рабочая лошадка. Карраскаль — звезда»

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» оценил перспективы в РПЛ парагвайца Хесуса Медины и колумбийца Хорхе Карраскаля.

— ЦСКА продал Медину в «Спартак», а Карраскаля — в «Динамо». В кого верите больше — в парагвайца или колумбийца?

— Начнем с того, что Медина — рабочая лошадка. Не звезда — в отличие от того же Карраскаля. Его-то я помню еще по игре за «Ривер Плейт». Это мой любимый клуб. Хорхе — талантище! Когда в форме и мотивирован, на поле творит чудеса.

— Жаль случается это все реже и реже.

— Я понимал, что в «Динамо» Карраскаль сразу не заиграет. Потребуется время, чтобы набрать кондиции. Он ведь был абсолютно растренирован, в ЦСКА последний месяц даже в заявку не попадал. Но сейчас привел себя в порядок и уже напоминает прежнего Карраскаля. Против армейцев в позапрошлом туре вообще выдал шикарный матч. Да и на воронежском «огороде» не потерялся.