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Сегодня, 19:50

Лепсая: «За Бителло не переплатили. А от Давилы ждать голевой феерии точно не стоит»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» оценил летние трансферы «Динамо» и ЦСКА.

— Вы один из ведущих экспертов латиноамериканского футбольного рынка. Кто летом из наших клубов сработал там лучше всех?

— «Динамо». Купили Бителло, Чавеса и вернули Бальбуэна. Это не считая Карраскаля, который перебрался из ЦСКА.

— Бителло обошелся в 10 миллионов евро. Переплатили?

— Нет! Это очень хороший трансфер. Уверен, «Динамо» внакладе не останется, парень будет прогрессировать. Для меня Бителло, пожалуй, главное открытие первой половины чемпионата. Заиграл сразу, без раскачки. Потихоньку раскочегаривается и Чавес, уже два гола забил. Игрок квалифицированный, в нем тоже сомнений нет.

Вендел. «Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

— А кто промахнулся с легионерами из Южной Америки?

— Пока не слишком убедительно выглядят в ЦСКА Давила и Келлвен. Но чилиец никогда не отличался высокой результативностью, ждать от него голевой феерии точно не стоит. Вот в подыгрыше неплох. Что касается бразильского защитника, то он еще прибавит. На родине Келлвен котировался.

— Но это неравноценная замена Марио Фернандесу?

— Безусловно!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Бителло
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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