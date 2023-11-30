Семин назвал Мариу одним из лучших легионеров российского футбола
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на хет-трик Жоау Мариу в Лиге чемпионов за «Бенфику» в матче против «Интера» (3:3) и вспомнил о выступлении португальца в РПЛ за команду железнодорожников.
«Мариу — очень сильный игрок по индивидуальному мастерству. Он был для «Локомотива» большим игроком, который всегда осуществлял контроль мяча при выходе из обороны и в атаку. Жоау — один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе. Понимал ли я, что он даже после «Локомотива» может выступать на топ уровне? Мариу был очень профессиональным — внимателен к своему здоровью, телу, работе. У железнодорожников он был в хорошем возрасте, хотя и сейчас у него тоже хороший возраст. Жоау постоянно играет в «Бенфике». Я слежу за ним. И ничего удивительного нет, что он постоянно в составе лиссабонского клуба, он там ведущий игрок. Мог бы он перейти на уровень выше? Жоау и так сейчас на очень высоком уровне. Будет у него команда более высокого уровня, наверное, и он будет лучше играть. Но для Мариу игра с «Интером» была очень важна. Он оказался в «Локомотиве», потому что в миланском клубе не всегда проходил в состав. Для него это был суперпринципиальный матч. Да и в Лиге чемпионов забить хет-трик — чудо, тем более «Интеру», который блестяще играет в обороне. Поздравляю Мариу с этим», — приводит слова Семина Metaratings.ru.
Полузащитник перешел в «Бенфику» из «Интера» летом 2021 года. Он выступал за итальянский клуб с 2016 года. В сезоне-2019/20 Жоау Мариу на правах аренды играл за московский «Локомотив». За московский клуб он провел 22 матча, забил один мяч и отдал семь результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
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2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
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3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
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4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
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5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
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6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
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7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
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8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
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10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
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11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
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Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
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Динамо – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
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Спартак
|12
|1
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