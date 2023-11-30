Семин назвал Мариу одним из лучших легионеров российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на хет-трик Жоау Мариу в Лиге чемпионов за «Бенфику» в матче против «Интера» (3:3) и вспомнил о выступлении португальца в РПЛ за команду железнодорожников.

«Мариу — очень сильный игрок по индивидуальному мастерству. Он был для «Локомотива» большим игроком, который всегда осуществлял контроль мяча при выходе из обороны и в атаку. Жоау — один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе. Понимал ли я, что он даже после «Локомотива» может выступать на топ уровне? Мариу был очень профессиональным — внимателен к своему здоровью, телу, работе. У железнодорожников он был в хорошем возрасте, хотя и сейчас у него тоже хороший возраст. Жоау постоянно играет в «Бенфике». Я слежу за ним. И ничего удивительного нет, что он постоянно в составе лиссабонского клуба, он там ведущий игрок. Мог бы он перейти на уровень выше? Жоау и так сейчас на очень высоком уровне. Будет у него команда более высокого уровня, наверное, и он будет лучше играть. Но для Мариу игра с «Интером» была очень важна. Он оказался в «Локомотиве», потому что в миланском клубе не всегда проходил в состав. Для него это был суперпринципиальный матч. Да и в Лиге чемпионов забить хет-трик — чудо, тем более «Интеру», который блестяще играет в обороне. Поздравляю Мариу с этим», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Полузащитник перешел в «Бенфику» из «Интера» летом 2021 года. Он выступал за итальянский клуб с 2016 года. В сезоне-2019/20 Жоау Мариу на правах аренды играл за московский «Локомотив». За московский клуб он провел 22 матча, забил один мяч и отдал семь результативных передач.