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Сегодня, 13:25

Бугаев подал иск в отношении МВД из-за видео с обнаружением у него наркотиков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск в отношении ГУ МВД Кубани, сообщил его адвокат Константин Жеребцов.

Ранее МВД опубликовало видео с обнаружением у Бугаева наркотических веществ.

По словам адвоката, экс-футболист заявил иск о моральной компенсации, поскольку считает видео сфальсифицированным. Он требует выплатить ему 5 миллионов рублей.

«Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств», — цитирует Жеребцова РИА «Новости».

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Источник: РИА «Новости»
Алексей Бугаев
Футбол
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3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
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5
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6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
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8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
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 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
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15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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