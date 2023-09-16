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Сегодня, 12:19

Тихонов верит, что «Ахмат» сможет остановить «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 8-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Краснодаром».

«Ахмат» — команда нестабильная, однако у себя дома играет неплохо и всегда бьется до последнего. В последнем матче с «Краснодаром» на своем поле грозненцы сыграли 2:2, не стоит ждать, что в этот раз быкам будет легче. Да, «Краснодар» набрал неплохой ход, но рано или поздно должен оступиться, в последний матчах уже заметна просадка как по темпу игры, так и по реализации моментов. Вероятнее всего, это произойдет на выезде, где быки традиционно смотрятся слабее, поэтому в этом матче я бы рискнул со ставкой на аутсайдера», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» — 10-й (10 очков).

Матч «Ахмат» — «Краснодар» пройдет 16 сентября. Начало — в 16:30.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-verit-cto-axmat-smozet-ostanovit-krasnodar/
Андрей Тихонов
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ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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